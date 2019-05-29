В Киеве температура воздуха повысится до +27 градусов

Ночью будет +18 градусов

Фото: SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В Киеве в среду, 29 мая, ожидается облачная погода, без осадков, но будет довольно жарко.

Так, по данным Укргидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов, ночью до +16...+18 градусов.

Напомним, что лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году в Украине чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким. Как синоптики, так и погодные сайты обещают нам в первом летнем месяце погодные качели.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

Тем временем на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм, множество домов были подтоплены. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 Га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве температура воздуха повысится до +27 градусов". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"