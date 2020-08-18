В Киеве тестируют новый сервис возврата автомобилей со штрафплощадок

В Киеве заработал в тестовом режиме новый сервис возврата автомобиля со штрафплощадки, благодаря которому, как обещают, уменьшатся очереди в пунктах выдачи, а водители значительно сэкономят время. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, передает пресс-служба КГГА.
Новый сервис работает с помощью приложения Kyiv Smart City, в которое надо будет ввести данные автомобиля и на основе этой информации будет создано электронное заявление на возврат авто.
"Водителю достаточно распечатать заявление и идти сразу на штрафплощадку к представителю полиции, который там же отсканирует заявление и выдаст автомобиль", – утверждают в КГГА.
Кроме того, увеличится время работы штрафплощадок в субботу – с 09:00 до 17:00.
Как пользоваться новым сервисом в приложении Kyiv Smart City
- Перейдите на вкладку "Городские сервисы" – "Сервисы водителя" – "Эвакуация" и введите номер автомобиля (там же можно просмотреть детали эвакуации, доказательную базу с фотоматериалами).
- После получения всей необходимой информации, создается электронное заявление, которое будет подтверждено в тот же день, если данные внесены до 18:00 (если после 18:00 – на следующий день), о чем водитель получит уведомление.
- Распечатайте заявление, подпишите его и едьте сразу на штрафплощадку. Там покажите документ работнику полиции и получите свой автомобиль.
Ранее мы сообщали, что в Киевском метрополитене запустили 4G Internet со скоростью более 50 Мбит/c еще на шести станциях – "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота". Таким образом, 4G заявлен уже на 15 станциях столичной подземки.
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