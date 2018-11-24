В Киеве "треснула" Арка дружбы народов

В День памяти жертв голодоморов на Арке дружбы народов в Киеве активисты создали проект "Трещина дружбы", чтоб привлечь внимание его к судьбе украинских политзаключенных Кремля. Об этом сообщила директор Центра гражданских свобод, Александра Матвийчук в своем Facebook.

"Нет, это не фотошоп. Это воплощение художественного замысла Владимира Кузнецова и других коллег. Символично, что в День памяти жертв Голодомора на Арке дружбы народов появилась трещина, которая напоминает и о нынешних узниках Кремля", – отметила она.

Матвийчук также обнародовала официальный пресс-релиз относительно художественной акции "Трещина дружбы".

"После прекращения голодовки Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украине не должно казаться, будто "теперь все ок", – добавила она.

В сообщении говорится, что остается невыполненным требование, с которым начинал голодовку Олег Сенцов – заложники Кремля остаются за решеткой.

"В связи с войной на востоке Украины, оккупацией Крыма, незаконным удерживанием украинских граждан по политическим мотивам Россией мы выступаем с этим заявлением, подписывая его "Трещиной дружбы" на символическом памятнике архитектуры – Арке дружбы народов", – заявили авторы проекта.

Целью акции названо привлечение внимания к судьбе граждан Украины, заключенных Россией по политическим мотивам, выразить требования ко всем, от кого это зависит, приложить как можно больше усилий для освобождения заложников Кремля.

Авторы проекта также отметили, что не ставят под сомнение культурную и историческую ценность памятника архитектуры "Арка дружбы народов" и отвергают любые возможные спекуляции по этому поводу.

Отметим, что в России и оккупированном Крыму удерживаются около 70 украинских политзаключенных, среди которых – приговоренный за "шпионаж" журналист Роман Сущенко и 19-летний Павел Гриб, которого сотрудники ФСБ выкрали из Беларуси.