В Киеве троих девочек забрали из неблагополучной семьи

Мама не работала, в доме не было света и газа

Работники ювенальной превенции Днепровского управления полиции забрали трех несовершеннолетних детей из семьи и поместили их в реабилитационный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Правоохранители сообщили, что нашли неблагополучную семью на улице Садовой, где 45-летняя женщина проживала с тремя дочками, 2002, 2003 и 2005 годов рождения. В доме был беспорядок, комнаты, как и сам дом, не ремонтировались много лет.









Семья жила в частном доме, где не было света и прекратили подачу газа. Дети спали на полу на матрасе. Мама не работает, а дочки не ходили в школу, документов у детей не было. Девочек отвезли в центр социально-психологической реабилитации детей, с ними работают педагоги и психологи.

В отношении матери составлен протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, в июне в Киеве у горе-родителей забрали новорожденную девочку. В помещении, где проживала семья, была жуткая антисанитария.

Кроме того, в августе под Киевом нашли женщину, которая жила в лесу с двумя малышами. Вместе с детьми она просила милостыню в электричках.