Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ФОТОФАКТ. В Киеве у дорожников появилось новое оборудование для безопасного ремонта

Сегодня, 20:14

Ограждение будет заметно даже в темноте и поможет избежать аварий

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement
Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement.
В Киеве у дорожников появилось новое оборудование для безопасного ремонта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af2/0c4/5c6af20c407ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af2/0c4/5c6af20c407ab.jpg Другие новости Ограждение будет заметно даже в темноте и поможет избежать аварий

Киев закупил новое оборудование для безопасного ремонта дорог. Ограждений закупили пять километров. Также у дорожников появились специальные светоотражающие и осветительные сигнальные устройства, их приобрели в конце 2018 года в рамках выполнения распоряжения КГГА.

Согласно решению, разрытия и строительные площадки на дорогах общего пользования в местах проведения строительных и ремонтных работ должны быть ограждены барьерами утвержденного дизайна из пластика и с предупредительными сигналами. Это поможет правильно выделить место ремонта современными спецсредствами, а не подручными, как было раньше – места работ перекрывали канистрами или бетонными блоками.

Также ночью автомобилисты смогут четко увидеть место проведения дорожных работ и объехать его. Новые ограждения уже можно увидеть на Крещатике.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Ранее мы сообщали, что сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" продолжают ограждать столбиками островки безопасности на дорогах, где часто паркуются авто, создавая аварийные ситуации. Такую защиту 16 февраля установили на пл. Победы.

В декабре 2018-го мы сообщили, что жители центра Киева жалуются, что огражденная столбиками полоса общественного транспорта на улице Шота Руставели не работает. Ни автобусы, ни троллейбусы, ни маршрутки по ней не ездят, потому что она занята припаркованными авто. К этой проблеме добавилась и другая – после снегопада полоса была завалена снегом.

Кроме того, в Киеве тестируют новые кнопки светофоров. Устройства защищены от вандалов и являются экспериментальными.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ремонт, коммунальщики, киевавтодор, ремонт дорог, ограждение

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве у дорожников появилось новое оборудование для безопасного ремонта". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям

Вчера, 07:19

Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных"

В Украине готовятся начать строительство автодорог с использованием золошлаков

12 февраля, 08:04

При строительстве или ремонте дорог такие отходы могут заменить песок и щебень

На Петровке в Киеве будут чинить мосты

18 января, 09:53

Капитальный ремонт путепроводов запланировал возле станции метро "Почайна"

Реформа дорог: в 2018 в Украине запустили Дорожный фонд, ремонт под гарантию и децентрализацию

1 января, 07:38

Общая длина украинских дорог 430 тыс. км. В 2018-м отремонтировали 3800 км

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Почему врачи запрещают пить воду стоя?

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Mitsubishi и Volkswagen прекращают выпуск авто: ряд моделей

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ

Украине предложили решение по Азовскому морю
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе