ФОТОФАКТ. В Киеве у дорожников появилось новое оборудование для безопасного ремонта

Ограждение будет заметно даже в темноте и поможет избежать аварий

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement.

В Киеве у дорожников появилось новое оборудование для безопасного ремонта Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/af2/0c4/5c6af20c407ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/af2/0c4/5c6af20c407ab.jpg 2019-02-18T20:14:12+02:00 Другие новости Ограждение будет заметно даже в темноте и поможет избежать аварий

Киев закупил новое оборудование для безопасного ремонта дорог. Ограждений закупили пять километров. Также у дорожников появились специальные светоотражающие и осветительные сигнальные устройства, их приобрели в конце 2018 года в рамках выполнения распоряжения КГГА.

Согласно решению, разрытия и строительные площадки на дорогах общего пользования в местах проведения строительных и ремонтных работ должны быть ограждены барьерами утвержденного дизайна из пластика и с предупредительными сигналами. Это поможет правильно выделить место ремонта современными спецсредствами, а не подручными, как было раньше – места работ перекрывали канистрами или бетонными блоками.

Также ночью автомобилисты смогут четко увидеть место проведения дорожных работ и объехать его. Новые ограждения уже можно увидеть на Крещатике.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Ранее мы сообщали, что сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" продолжают ограждать столбиками островки безопасности на дорогах, где часто паркуются авто, создавая аварийные ситуации. Такую защиту 16 февраля установили на пл. Победы.

В декабре 2018-го мы сообщили, что жители центра Киева жалуются, что огражденная столбиками полоса общественного транспорта на улице Шота Руставели не работает. Ни автобусы, ни троллейбусы, ни маршрутки по ней не ездят, потому что она занята припаркованными авто. К этой проблеме добавилась и другая – после снегопада полоса была завалена снегом.

Кроме того, в Киеве тестируют новые кнопки светофоров. Устройства защищены от вандалов и являются экспериментальными.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.