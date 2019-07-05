ФОТОФАКТ. В Киеве у жилого дома на клумбе вместо цветов посадили картошку

Киевляне начали дискутировать по поводу того, можно ли штрафовать за огород под окнами

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Оболони жильцы одной из жилых многоэтажек решили засадить клумбу под окнами не цветами, а картошкой. Соответствующее фото опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua".

"Нет дачи? Не беда! Всегда можно посадить картошку под окнами своей многоэтажки. Фото сделано на днях в Киеве на Оболони", – говорится в сообщении паблика.

При этом в комментариях под постом разгорелась дискуссия по поводу того, можно ли штрафовать за высадку овощей на клумбах под домами.

Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.

Также сообщалось, что по данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено 11 деревьев и 1090 кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах, которых пока и так не особо много. Больше всего таких случаев зафиксировано в Деснянском и Святошинском районах.

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