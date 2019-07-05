Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ФОТОФАКТ. В Киеве у жилого дома на клумбе вместо цветов посадили картошку

5 июля, 09:51

Киевляне начали дискутировать по поводу того, можно ли штрафовать за огород под окнами

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Оболони жильцы одной из жилых многоэтажек решили засадить клумбу под окнами не цветами, а картошкой. Соответствующее фото опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua".

"Нет дачи? Не беда! Всегда можно посадить картошку под окнами своей многоэтажки. Фото сделано на днях в Киеве на Оболони", – говорится в сообщении паблика.

При этом в комментариях под постом разгорелась дискуссия по поводу того, можно ли штрафовать за высадку овощей на клумбах под домами.

Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.


Также сообщалось, что по данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено 11 деревьев и 1090 кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах, которых пока и так не особо много. Больше всего таких случаев зафиксировано в Деснянском и Святошинском районах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, клумба, картошка

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве у жилого дома на клумбе вместо цветов посадили картошку". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

25 июня, 12:53

Список лайфхаков, которые помогут легко почистить молодой картофель

Запеченная молодая картошка в духовке: три простых рецепта

3 июня, 14:30

Узнайте, как вкусно запечь молодой картофель

Украина идет на рекорд по импорту картошки

31 мая, 08:16

Впервые на отечественных прилавках появился узбекский корнеплод

В Украине появилась молодая картошка: цены упали на 30%

24 мая, 14:36

Ранний картофель сравнялся по стоимости со "старым"

Донбасс — только начало: озвучен прогноз для Украины

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

СССР мог проиграть войну, если бы высадки в Нормандии не было?

Донецк: «Королевская» бригада ВСУ подвинула «серую зону» (Видео)

Дзюба "задушил" Джикию в Саранске

Дмитрий Селюк: Через год-два Дзюба пойдет гулять

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Грустная судьба чудесных советских актрис

Мир на Донбассе в обмен… На что?

Вчера, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь