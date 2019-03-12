В Киеве умерла 25-летняя патрульная
Несколько недель назад Ирина Жеревчук заболела и попала в больницу с осложнениями
Молодая патрульная Ирина Жеревчук, работавшая в патрульной полиции Киева, умерла в возрасте 25 лет во вторник, 12 марта, сообщается на странице патрульной полиции Украины в Facebook.
"Несколько недель назад патрульная заболела и попала в больницу с осложнением болезни. Она отважно боролась за жизнь, но сегодня ее сердце остановилось", – говорится в сообщении.
Сообщается, что молодая женщина вступила в ряды столичной патрульной полиции в 2017 году и достойно служила украинскому народу.
Напомним, в Ровенской области 24-летний полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos, не справился с управлением машины и выехал на тротуар, где сбил двух 13-летних подростков.
Также сообщалось, что в Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве умерла 25-летняя патрульная". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве "накрыли" банду наркоторговцев, продававших амфетамин оптом
Суд определил фигурантам меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей