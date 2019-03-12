В Киеве умерла 25-летняя патрульная

Несколько недель назад Ирина Жеревчук заболела и попала в больницу с осложнениями

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Киеве умерла 25-летняя патрульная //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg 2019-03-12T15:11:00+02:00 Другие новости Несколько недель назад Ирина Жеревчук заболела и попала в больницу с осложнениями

Молодая патрульная Ирина Жеревчук, работавшая в патрульной полиции Киева, умерла в возрасте 25 лет во вторник, 12 марта, сообщается на странице патрульной полиции Украины в Facebook.

"Несколько недель назад патрульная заболела и попала в больницу с осложнением болезни. Она отважно боролась за жизнь, но сегодня ее сердце остановилось", – говорится в сообщении.

Сообщается, что молодая женщина вступила в ряды столичной патрульной полиции в 2017 году и достойно служила украинскому народу.

Напомним, в Ровенской области 24-летний полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos, не справился с управлением машины и выехал на тротуар, где сбил двух 13-летних подростков.

Также сообщалось, что в Киеве между работником полиции охраны и инспектором патрульной полиции произошла драка, которая закончилась поножовщиной.

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