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В Киеве умерла самая старая собака в Украине

24 февраля, 17:48

Такса Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней

В Киеве 24 февраля умерла самая старая собака Украины – такса Нора. Сердца собаки-рекордсменки перестало биться в 7 утра, сообщила директор Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.

"Нора прожила 19 лет 8 месяцев и 18 дней. Мы все очень переживали за Нору, периодически контактировали с ее хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый им день достижением... Такая долгая жизнь, – это достойный пример любви и заботы человека", – сообщила Лана Ветрова.

Официальная регистрация рекорда "Самая старая собака в Украине" состоялась 14 января 2020 в Киеве. В пересчете на человеческий возраст Нора прожила около 110 лет.

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Как рассказали хозяева рекордсменки, Нора появилась в их квартире полуторамесячным щенком, который помещался в ладони. Собака очень умная, много путешествовала со своими владельцами и раньше даже знала игрушки по именам.

Ранее в Харькове освободили из плена шестерых собак – голодных, слабых и напуганных. Младшая сестра позвала ветеринаров, чтобы спасли животных, которых "приютила" старшая. Новости "Сегодня" поговорили с соседями и отправились к спасенным животным.

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Киев рекорд собака Такса самая старая

Источник: Сегодня

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