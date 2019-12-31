В Киеве усилят меры безопасности в новогоднюю ночь

Правоохранители призвали киевлян быть бдительными и внимательными

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Полиция Киева усилит меры безопасности в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут заботиться о безопасности киевлян и гостей столицы в местах массовых празднований. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и внимательными, не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и, в случае необходимости, немедленно обращаться в ближайшее полицейске отделение или звонить по спецлинии 102", - говорится в сообщении.

Также столичные спасатели напомнили правила обращения с пиротехническими средствами, использование которых в ходе праздников запрещено в Киеве.

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Напомним, что в новогоднюю ночь столичное метро изменит режим работы.

Ранее сайт "Сегодня" собрал список самых новогодних событий и мест в Киеве, в которых можно зарядиться праздничным настроением.

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