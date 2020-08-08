В Киеве установили абсолютный антирекорд по коронавирусу: карта заражения

В Киеве за прошлые сутки, 7 августа, зафиксировали наибольшее количество новых зараженных коронавирусом. Так, COVID-19 обнаружили у 200 киевлян. Отметим, что ранее антирекордом считался показатель 199, однако это было связано со вспышкой коронавируса в общежитии КПИ. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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Городской голова рассказал, что в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За вчерашний день трое заразившихся умерли, а за весь период эпидемии коронавирус унес жизни 145 киевлян.

"Заболели: 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, семь девочек от двух до 17 лет и четыре мальчика от четырех до 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал Кличко.

Telegram-канал Виталия Кличко

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По данным мэра, за 7 августа выздоровели 42 человека. Всего коронавирус преодолели 3205 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 29, в Днепровском – 28, в Деснянском – 24. А в Оболонском и Святошинском районах зафиксировали по 23 случая болезни.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

Как известно, в Украине четвертый день подряд фиксируют рекордные показатели распространения коронавирусной инфекции. За 7 августа обнаружили 1 489 пациентов с COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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