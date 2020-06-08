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В Киеве увеличилось количество пациентов с COVID-19: самому младшему 8 месяцев

8 июня, 10:15

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Больше всего зараженных обнаружили в Днепровском районе

За прошлые сутки, 7 июня, в Киеве подтвердили COVID-19 еще у 72 жителей столицы, в том числе у 6 медиков. Это на 29 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Среди заболевших за сутки 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, 25 мужчин в возрасте от 21 до 71 лет, и четверо детей – две девочки 1 и 9 лет и два мальчика в возрасте 10 лет и 8 месяцев.

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Больше всего случаев заболевания выявлено в Днепровском районе – 14. В Деснянском и Оболонском районах – по 10 случаев, в Шевченковском – 9 случаев.

Напомним, в Киеве могут ужесточить карантин в случае большого роста заболеваемости. Об этом неоднократно заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Сайт "Сегодня" узнавал, при каких обстоятельствах это возможно и к чему стоит готовиться горожанам.

В рамках послабления карантина 5 июня должны были полноценно возобновить работу столичные рестораны и кафе. Увы, рестораны в Киеве еще не принимают посетителей внутри помещений и будут работать, как и раньше, на вынос и в летних площадках. В Госпродпотребслужбе Киева сайту "Сегодня" пояснили причину.

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Также смотрите, как в столице открывались ТРЦ:

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