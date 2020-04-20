В Киеве увеличилось количество зараженных коронавирусом: данные на 20 апреля

За прошлые сутки, 19 апреля, болезнь COVID-19 подтвердили у 49 жителей Киева. В предыдущие сутки количество зараженных увеличилось на 31. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Еще у 49 киевлян за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Из них – у 2 медиков. За прошедшие сутки, к сожалению, 2 летальных случая", – сообщил Кличко.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин – в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний подросток. Из них в больницы госпитализировали 21 человека, остальные лечатся на самоизоляции.

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Глава Киева также рассказал, что в целом в столице 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко показал видео из еще одной больницы, где лежат инфицированные коронавирусом жители столицы. В частности, появились кадры из городской клиничной больницы №4 в Соломенском районе.

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