В Киеве уже 55 случаев инфицирования коронавирусом

Заразились четыре женщины и четверо можчин

В Киеве по состоянию на 12:00 27 марта количество случаев инфицирования коронавирусом увеличилось с 47 до 55. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Согласно информации городского главы, заразились четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин от 43 до 59 лет.

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Двое инфицированных находятся в Александровской больнице, еще двое – в столичной больнице № 4, еще двое лежат в госпитале МВД и еще двое находятся на самоизоляции дома под контролем врачей.

По словам Кличко, на сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано более 1,5 тысячи киевлян. Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 32 образца.

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