В Киеве в четверг будет жарко, но снова пойдет дождь
В столице также возможна гроза
В Киеве в четверг, 23 мая, снова будут осадки. Как сообщает Укргидрометцентр, днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.
Таким образом, в четверг в столицу вернется летняя жара.
Отметим, что накануне киевлянам напомнили правила поведения во время грозы.
Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.
Ветер повалил много деревьев и столбов, были сорваны крыши, порваны провода, отсутствовала электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.
Также непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.
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