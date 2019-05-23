В Киеве в четверг будет жарко, но снова пойдет дождь

В столице также возможна гроза

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве в четверг, 23 мая, снова будут осадки. Как сообщает Укргидрометцентр, днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

Таким образом, в четверг в столицу вернется летняя жара.

Отметим, что накануне киевлянам напомнили правила поведения во время грозы.

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, были сорваны крыши, порваны провода, отсутствовала электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Также непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве в четверг будет жарко, но снова пойдет дождь". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"