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В Киеве в квартиру пенсионерки вселился незнакомец

3 июля, 15:26

Три месяца назад в дом пришел неизвестный мужчина по имени Руслан


Под одной крышей с незнакомцем уже три месяца живет семья в столице. Ночью в их квартиру ворвался мужчина и занял одну из комнат. Заявил, что помещение ему подарили. Несколько попыток выгнать непрошеного гостя результата не дали. Журналисты "Сегодня" разбирались в ситуации.

Скандал разгорелся из-за одной из комнат в столичной квартире. Три месяца назад в дом пришел неизвестный мужчина по имени Руслан. Напуганным хозяевам сообщил, что будет жить с ними – пенсионеркой Зинаидой Васильевной, ее больным мужем, дочерью-инвалидом и 11-летним внуком.

Право собственности на треть квартиры матери незнакомого мужчины, который теперь живет в квартире, якобы подарила сестра Зинаиды Васильевны Ольга. Жилье им досталось по завещанию и сначала женщина говорила, что не будет вступать в право собственности. Однако позднее сестра Зинаиды Васильевны передумала, пошла в суд и получила право собственности. Сразу после этого предложила пенсионерке выкупить комнату за 10 тысяч долларов.

После отказа выкупить комнату и появился Руслан.

"Родственники иногда становятся заклятыми врагами. Вселяется специальный человек. Он максимально давит на жителей квартир, делает их жизнь невыносимой", – рассказал адвокат Роман Гора.

Он добавил, что после такого хозяева готовы платить любые деньги. 

Копы говорят, что выселить человека без решения суда не могут. Поэтому после вызова уезжают. Зато Зинаида Васильевна убеждена, что завещание незаконно, поэтому документ оспаривается в суде.

Ранее в Одессе неизвестные ворвались в квартиру и попытались выселить хозяев.

Также в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.


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Тег Киев, скандал, собственность

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