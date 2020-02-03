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В Киеве в машину к копам пробрался пушистый гость

3 февраля, 11:48

Кота обогрели, накормили и отпустили

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве в машину к патрульным полицейским забрался кот. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, в Facebook патрульных опубликовано фото пушистого гостя. Под снимком отмечается, что кот залез в машину, чтобы погреться.

"Согретый и накормленный, он побежал дарить положительные эмоции другим", – говорится в сообщении патрульных.

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Напомним, в супермаркете на Виноградаре кот забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

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Также в супермаркете на проспекте Ватутина покупатели заметили живую мышь. Грызун не просто бегал по залу, а с аппетитом уплетал суши, предназначенные для продажи. Также в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот ходил по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду. Также люди не раз становились свидетелями того, как живущие внутри супермаркета голуби и воробьи ели там халву.

Отметим, что в Киеве на улице Воздвиженской, 14, открылся центр кототерапии, где каждый сможет погладить котиков, пообщаться с ними и забрать себе понравившегося мурлыку домой.

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Киев кот коп

Источник: Сегодня

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