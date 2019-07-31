По данным Укргидрометцентра, днем в столице будет до +25 градусов

/ Фото: AFP

В Киеве в последний день июля синоптики обещают сухую и солнечную погоду https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 2019-07-31T08:22:00+03:00 Другие новости По данным Укргидрометцентра, днем в столице будет до +25 градусов

В Киев в среду, 31 июля, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Согласно данным Укргидрометцентра, температура воздуха днем будет +23...+25 градусов, ночью +15...+17 градусов.

Такая же погода будет по всему региону. В Чернобыле обещают +21...+23 градусов днем и +12...+14 градусов ночью, в Тетереве днем будет +22...+24 градуса, ночью +13...+15 градусов.

В Вышгороде прогнозируют +21...+23 градуса днем, ночью +15...+17 градусов, дневная температура в Борисполе будет +23...+25 градусов, ночная +14...+16 градусов. В Барышевке будет днем +22...+24 градуса, ночью +12...+14 градусов, в Яготине днем обещают +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов.

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В Фастове синоптики обещают +24...+26 градусов днем и +14...+16 градусов ночью, в Белой Церкве дневная температура будет +24...+26 градусов, ночная +14...+16 градусов.

В Мироновке будет днем +23...+25 градусов, ночью +14...+16 градусов.

Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.

При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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