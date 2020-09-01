В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с гранатой

Во время патрулирования Банковой полиция заметила подозрительного человека

В центре Киева в правительственном квартале на улице Банковой полиция задержала мужчину с "предметом, похожим на гранату". Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

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"Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения № 2 заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи, они изъяли предмет, который будет направлен на экспертные исследования.

Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управления полиции для установления всех обстоятельств, решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Киеве правоохранители задержали шестерых членов преступной группы, которые похитили предпринимателя и удерживали его больше недели.

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