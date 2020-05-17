На Киев надвигается гроза: синоптики уточнили прогноз погоды

После довольно теплой и солнечной субботы сегодня на столицу и всю Киевскую область обрушатся грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики обещают дожди с грозами по всей области и в самом Киеве, но при этом будет довольно тепло – 19-18 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни столицу хорошо поливало. Дошло до того, что в Киеве выпала месячная норма осадков. Как говорил мэр Виталий Кличко, "после очень засушливых двух месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни". Только за три дня выпала месячная норма осадков. Коммунальщикам пришлось очищать ливневки и попросить жителей столицы не бросать на улицах мусор, так как он забивает ливнестоки. Также стало известно, что дожди в Киеве побили почти 130-летний рекорд.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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