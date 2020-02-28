В Киеве вандалы массово портят клумбы в парках (фото)

В «Победе» украли тюльпаны и нарциссы, а в «Воинах-интернационалистах» - кусты роз

В Киеве с наступлением весны активизировались цветочные воры. В зеленых хозяйствах Днепровского и Деснянского районов они испортили клумбы сразу в двух парках.

"Неизвестные похитили первые всходы тюльпанов и нарциссов в парке "Победа". Обидно, когда в современном городе существуют "люди", которые идут на такие поступки, не уважая ни человеческий труд, ни естественную красоту", – говорят в зеленом хозяйстве Днепровского района.

А в парке "Воинов-интернационалистов" неизвестные украли розы.

"Неделя началась с пасмурной погоды. Пожалуй дачный сезон тоже уже начался, похищено 12 кустов роз. Очень обидно!", – рассказали в КП УЗН Деснянского района.

Сотрудники зеленого хозяйства призывают: если вы увидели, как кто-то похищает цветы с клумбы – звоните в полицию.

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"Только совместными усилиями наш город может выглядеть лучше и ухоженно", – отметили в "Киевзеленстрое".

Ранее в зеленом хозяйстве рассказали, где чаще всего воруют кусты, деревья и цветы. Так, среди "лидеров" – Борщаговка и Троещина, хотя страдают и остальные районы Киева.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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