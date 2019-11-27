В Киеве вместо больничных бланков выдают временные справки

В медучреждениях обещают обменять их на настоящие больничные, как только к ним поступят бланки

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Без надлежащих выплат остались украинцы, которые последние недели болели и уходили на больничные.

В отдельных регионах бланки больничных закончились — их использовали, а новых не напечатали. "Сегодня" выясняли, чем заменили бланки, и долго ли ждать надлежащих документов.

К окошку оформления больничных листов амбулатории семейной медицины Ольга Ященко стоит с непонятной для нее бумажкой – выдал врач. Деньги по этой бумаге ей не дадут, разве что покажет на работе – в качестве доказательства, не прогуляла.

"Ну вот это временно, доктор сказал, что такие больничные листы. Но пообещал клятвенно, что как только появятся хорошие, нормальные, оплачиваемые – он мне позвонит и сразу же переоформит хороший больничный лист", – говорит киевлянка Ольга Ященко.

Бланков больничных в этом медучреждении нет три недели. Их заменяют справками — копией официального бланка больничного. Вместо серии пишут от руки номер.

"Данные бланки не имеют нормального номера и нормальной серии, мы просто их зарегистрировали в арифметическом порядке — от единицы", – говорит замдиректора Центра первичной медико-санитарной помощи Днепровского района Светлана Ермолаева.

Семейный врач Виктор Митяй признается: работать сложно, пациенты возмущаются, что по временным справкам деньги получат не скоро.

Всех, кому выдали "бутафорский" больничный, "берет на карандаш" медсестра Наталья. Записывает в блокнот контакты.

"Это я просто в произвольной форме для себя завела, чтобы потом мне было проще, и врачу – вызвать пациентов для того, чтобы получить оригинал ", – рассказывает медсестра Наталья.

Как только появятся бланки настоящих больничных, люди вынуждены будут снова прийти в больницу — переоформить документ. Только тогда могут рассчитывать на выплаты.

В Фонде соцстрахования утверждают: проблемы с нехваткой бланков больничных в Украине случаются из года в год.

"XXI век, уже десятый год происходят попытки сделать этот бланк в электронном виде. Я думаю, что министерство здравоохранения надеялось решить этот вопрос к осени, поэтому напечатало меньше бланков. По моей информации, они сейчас допечатывают сейчас эти бланки", – говорит директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Евгений Баженов.

Бланки листков нетрудоспособности дозаказали, уверяли в Министерстве здравоохранения в конце прошлой недели.

"Есть регионы, которые имеют запас бланков, и мы просили регионы между собой все же делиться", – сообщала 22 ноября министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Сегодня" попытались у министра, когда настоящие больничные поступят в клиники. После пресс-конференции, посвященной вопросам трансплантации. Но министр так спешила на встречу с пациентами, что времени для ответа не нашла. Ее забрала помощница.

В больнице же обещают: только получат оригинальные бланки, пациентов будут вызывать постепенно, чтобы не создавать очереди.

Напомним, как сообщалось ранее, Фонд соцстрахования заявил, что приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Причина – сумма по заявкам на эти выплаты превысила сметные назначения по этому направлению более чем на 1 млрд грн. В Министерстве социальной политики заявили, что приостановление выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова. Позже стало известно, что Фонд социального страхования возобновил выплаты.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Больничный не оплатят: в Украине закончились бланки нетрудоспособности" .

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