В Киеве вокалист Scorpions спел на улице в компании Кличко – видео

Клаус Майне гулял с мэром столицы по городу и раздавал автографы

В Киеве сегодня днем по улицам а центре прогулялся вокалист немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне. Экскурсию музыканту, у которого 13 ноября был в Киеве концерт, устроил мэр столицы Виталий Кличко.

"Прогулялись по Михайловской площади, по парку "Владимирская горка". Очень понравился Клаусу наш пешеходного-велосипедный мост. На улицах Киева он встретил немало своих поклонников. И даже спел", – рассказал о прогулке Кличко.

Как оказалось, проходя мимо уличного пианиста на Михайловской площади, Клаус Майне под его аккомпанемент исполнил хит Scorpions Still Loving You. Заметив это, возле музыкантов собрались прохожие. Также люди подходили к вокалисту Scorpions во время прогулки по мосту и просили автографы. Музыкант киевлянам не отказывал. И, судя по видео, был приятно впечатлен прогулкой, особенно – смотровой площадкой со стеклянным полом на мосту.

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Напомним, не так давно в киевском метро заметили Тома Круза. Позже выяснилось, что в УкраинуТом Круз прилетел по приглашению Владимира Зеленского. В Офисе президента они обсудили возможность снимать фильмы в Украине. Круз рассказал, что хотел осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Можно предположить, что одной из них как раз и является станция метро "Золотые ворота".

В свою очередь, Зеленский поделился собственным опытом работы в кино и рассказал о новом законе, который предусматривает компенсацию иностранным производителям за съемку фильмов в Украине.

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Отметим, Том Круз не анонсировал свой визит в Киев, как и президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь пользователи сети встретили новость о Томе Крузе в киевском метро с юмором.

Как это было – смотрите в сюжете:

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