В Киеве возле памятника Магдебургскому праву исчезла длинная аллея деревьев

Киевляне в социальных сетях задаются вопросом, куда делись деревья

Фото: Григорий Салай, Сегодня

На столичной набережной, возле памятника Магдебургскому праву, исчезла длинная алея из туй, а также молодые деревья, высаженные несколько лет назад.

Киевляне в социальных сетях задаются вопросом, куда делись деревья.

"Работы по строительству мостового пешеходно-вело­­сипедного перехода, ведущего от Владимирской горки к Крещатому парку, выполнялись на Владимирском спуске и возле лестницы, ведущей к Колонне Магдебурского права. Во время этих работ, в зоне строительства моста, было удалено около сотни деревьев для постройки переправы и укрепления склонов. Скоро мы высадим там новые зеленые насаждения и засеем все склоны газонами. Но к пропаже аллеи туй и других растений возле самой Колонны Магдебургского права на набережной мы не имеем отношения. Строительные работы там не проводились. Известно, что все туи, кусты и деревья сотрудники "Киевзеленстроя" пересадили в другое место из-за того, что растения начали засыхать. После лечения их вернут на прежнее место", - сообщил "Сегодня" Михаил Терентьев, директор КП "Инженерный центр".

Напомним, в Днепропетровской области массово гибнут абрикосовые деревья: буквально за одну ночь опадают листья и чернеет ствол дерева. Местные жители говорят, что причина – кислотные дожди.

Также сообщало, что в Киеве на бульваре Шевченко высаживают новые деревья – вместо тех, которые отжили свой век, появились тополя новых сортов: с них не будет лететь пух, который приносит столько проблем людям с аллергией.

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