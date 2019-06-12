В Киеве возле переходов появятся манекены в виде школьников

Муляжи установят для того, чтобы привлекать внимание водителей

На столичном Сырце к концу ноября возле школ и детских садов, где есть нерегулируемые пешеходные переходы, появятся муляжи школьников в кепках и с рюкзаком.

"Фигуры, согласно документации, должны быть изготовлены из пластика и окрашены в оранжевый и салатовый цвета, а также иметь светоотражающие элементы. Высота – от 1,50 до 1,60 метра", – говорят в КП "Центр организации дорожного движения".

Предполагается, что муляжи должны повысить внимательность водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. На предприятии уже объявили прием заявок на участие в тендере по изготовлению 25 фигур. Он состоится 27 июня. Ожидаемая стоимость муляжей школьников – полмиллиона гривен.

Напомним, этот проект победил в прошлогоднем "Общественном бюджете".

Как сообщалось, в Борисполе на улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Мальчик пытался проехать переход на самокате, однако на него наехала машина патрульных, после он упал на асфальт. При этом на проезжей части отсутствует соответствующая разметка.

Напомним, что не так давно в столице представитель общественной организации сбил ребенка. Также недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку.

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