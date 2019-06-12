Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве возле переходов появятся манекены в виде школьников

12 июня, 19:52

Муляжи установят для того, чтобы привлекать внимание водителей

На столичном Сырце к концу ноября возле школ и детских садов, где есть нерегулируемые пешеходные переходы, появятся муляжи школьников в кепках и с рюкзаком.

"Фигуры, согласно документации, должны быть изготовлены из пластика и окрашены в оранжевый и салатовый цвета, а также иметь светоотражающие элементы. Высота – от 1,50 до 1,60 метра", – говорят в КП "Центр организации дорожного движения".

Предполагается, что муляжи должны повысить внимательность водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. На предприятии уже объявили прием заявок на участие в тендере по изготовлению 25 фигур. Он состоится 27 июня. Ожидаемая стоимость муляжей школьников – полмиллиона гривен.

Напомним, этот проект победил в прошлогоднем "Общественном бюджете".

Как сообщалось, в Борисполе на улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Мальчик пытался проехать переход на самокате, однако на него наехала машина патрульных, после он упал на асфальт. При этом на проезжей части отсутствует соответствующая разметка.

Напомним, что не так давно в столице представитель общественной организации сбил ребенка. Также недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, пешеходный переход, пешеходы, инициативы, общественный бюджет

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве возле переходов появятся манекены в виде школьников". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине могут появиться "косые" пешеходные переходы

12 апреля, 12:56

Минрегионстрой уже изучает опыт европейских стран

В Одессе полиция устроила "охоту" на пешеходов-нарушителей: накажут штрафом

9 апреля, 18:54

В апреле правоохранители начали операцию "Пешеход"

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

От чего спасет хурма

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

Названы 11 ранних симптомов рака

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Рынок электроэнергии с 1 июля. Что принял Кабмин 5 июня?

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

Запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Топ 6 самых красивых дорог Европы

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь