В Киеве возобновит работу кинотеатр "Старт": что изменилось после ремонта

В культурном центре будут не только показывать кино

20 февраля состоится официальное открытие кинотеатра "Старт" (ул. Ивана Миколайчука, 15а). Коммунальный кинотеатр входит в сеть "Киевкинофильм" и возобновляет свою работу после капитального ремонта, сообщили в учреждении.

Большой ремонт проходил здесь в течение 2019 года. В частности, состоялись обновление фасада, модернизация кинозалов, замена санузлов и инженерных сетей, создание инклюзивных пространств, установления подъемников для людей с инвалидностью, создания зон отдыха.

"В феврале 2020-го кинотеатр возобновил свою работу как культурный центр. Обновленные помещения кинотеатра позволяют развивать "Старт" как пространство для креативного и образовательного развития детей, а также для семейного досуга. Философия "шаговой доступности" кинотеатра будет предусматривать и насыщенную программу заведения, в рамках которой "Старт" постепенно будет становиться центром фестивального движения, образовательных программ для детей и подростков, а также местом общения с украинскими режиссерами, актерами, писателями, музыкантами", – рассказали в кинотеатре.

В день открытия, 20 февраля, в "Старте" обещают насыщенную программу:

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15:00 – "Мова кольорова": премьера анимационного сериала и встреча с творческой группой студии "Новаторфильм".

15:30 – презентация спортивно-танцевальной школы "Феникс"

16:00 – Почувствуй себя по ту сторону камеры: мастер-класс режиссера Анны Акулевич

19:00 – "Наши котики": показ и встреча с творческой группой

Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

Ранее киевляне, чтобы спасти кинотеатр "Киев", составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

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