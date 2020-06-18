В Киеве возросло число случаев COVID-19: в каких районах бушует коронавирус

Всего в городе уже 4084 подтвержденных случая заболевания

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 58 человек. Один человек умер. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил мэр города Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 4084 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет

28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет

3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет, и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

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Заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 11. В Оболонском – 8. В Святошинском районе – 7 случаев.

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Напомним, на 18 июня в Украине зафиксировано за сутки 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.

Также отметим, что карантин в Украине продлили до конца июля:

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