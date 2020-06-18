Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве возросло число случаев COVID-19: в каких районах бушует коронавирус

18 июня, 09:40

Наталья Руда Наталья Руда

Всего в городе уже 4084 подтвержденных случая заболевания

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 58 человек. Один человек умер. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил мэр города Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 4084 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет
  • 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет
  • 3 девочки, которым 5, 7 и 12 лет, и 2 мальчика возрастом 2 и 7 лет.

Реклама

Заболели в том числе и четверо медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 11. В Оболонском – 8. В Святошинском районе – 7 случаев.

Реклама

В тренде
Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция

Напомним, на 18 июня в Украине зафиксировано за сутки 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса.

Также отметим, что карантин в Украине продлили до конца июля:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жары
Пляжи Киева с высоты птичьего полета: как в разгар пандемии отдыхающие спасаются от жарыДругие новости
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице
Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столицеWellness
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)Другие новости
Ужесточение карантина в Киеве: стало известно, будут ли усиливать контроль
Ужесточение карантина в Киеве: стало известно, будут ли усиливать контрольВласть
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)
Выбросил окурок и поплатился: в Киеве патрульный жестко наказал автохама (видео)Другие новости
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причину
В центр Киева стянули силовиков: в полиции назвали причинуДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять