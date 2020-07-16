В Киеве впервые провели операцию по пересадке сердца: подробности и видео (видео)

В Институте сердца Министерства здравоохранения впервые провели операцию по пересадке сердца. Это уже четвертая трансплантация сердца в Украине и первая, которая проведена в стенах учреждения.

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Как сообщается на странице института в Facebook, сердце получил 62-летний киевлянин Петр. Его собственное было настолько поражено, что спасти жизнь могла только трансплантация.

Операцию проводил профессор Борис Тодуров вместе с командой врачей института – Гаврилом Ковтуном, Антоном Шпачуком, Сергеем Шелудько и Максимом Хартановичем.

Тодуров сообщил, что три предыдущие операции по пересадки были в Ковеле и во Львове.

В проведенной пересадке сердца в Киеве донором был молодой человек, после смерти которого родственники дали разрешение на забор органов – не только сердца, но и печени и двух почек.

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В сложном процессе также были задействованы медики городской клинической больницы скорой помощи в Киеве.

О пересадке сердца в Ковеле смотрите в сюжете:

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Александровской клинической больнице Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца (LVAD).

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