Українська
$ 27,12
31,03
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве впервые провели операцию по пересадке сердца: подробности и видео (видео)

16 июля, 11:38

Наталья Руда Наталья Руда

Операцию провели в стенах Института сердца

В Институте сердца Министерства здравоохранения впервые провели операцию по пересадке сердца. Это уже четвертая трансплантация сердца в Украине и первая, которая проведена в стенах учреждения.

Реклама

Как сообщается на странице института в Facebook, сердце получил 62-летний киевлянин Петр. Его собственное было настолько поражено, что спасти жизнь могла только трансплантация.

Операцию проводил профессор Борис Тодуров вместе с командой врачей института – Гаврилом Ковтуном, Антоном Шпачуком, Сергеем Шелудько и Максимом Хартановичем.

Тодуров сообщил, что три предыдущие операции по пересадки были в Ковеле и во Львове.

В проведенной пересадке сердца в Киеве донором был молодой человек, после смерти которого родственники дали разрешение на забор органов – не только сердца, но и печени и двух почек.

В тренде
Водителю стало плохо за рулем: в Киеве такси с пассажиром врезалось в маршрутку (фото)
Реклама

В сложном процессе также были задействованы медики городской клинической больницы скорой помощи в Киеве.

О пересадке сердца в Ковеле смотрите в сюжете:

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Александровской клинической больнице Киева столичные кардиохирурги провели операцию по имплантации механического сердца (LVAD).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев трансплантация сердце институт сердца

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)
Под Киевом на деревьях появилась жуткая паутина (фото)Другие новости
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фонда
Вспышка коронавируса в Киеве: на Оболони закрыли отделение Пенсионного фондаДругие новости
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)
В Киеве строят новый парк возле озера (фото)Другие новости
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицы
Карантин в Киеве опять продлят – главный санитарный врач столицыДругие новости
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фото
В Киеве появилась необычная скульптура с белыми медведями: фотоДругие новости
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробности
В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии: подробностиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять