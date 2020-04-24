В Киеве врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь маленького мальчика

Назарчику провели первую в Украине трансплантацию от донора из другой страны

В Украине пересадили костный мозг от неродственного донора мальчику Назарчику. Ему чуть больше года. Клетками, от которых зависила жизнь малыша, с ним поделился гражданин Германии. Уникальная операция, которую провели в Киеве, является первой в нашей стране, рассказала Ирина Заславец, глава Всеукраинской платформы донорства IDonor.

Последние полтора месяца Назарчик жил в стерильном боксе Охматдета, потому убить его могла любая инфекция. У мальчика вообще не было иммунитета.

"Комбинированный иммунодефицит – это тяжелая генетическая болезнь, от которой когда-то уже умер его брат. Сам же мальчик с рождения болел и не выбирался из больниц, а недавно врачи шокировали: его спасет только трансплантация костного мозга. От неродственного донора. Такой в ​​Украине никогдп не делали", – объясняет Ирина Заславец.

Однако, теперь "Украинский реестр доноров костного мозга" получил доступ в международный реестр, который насчитывает 37 млн ​​потенциальных доноров. Паралельно в декабре проголосованы изменения в закон о трансплантации, которыми разрешено государстве пользоваться услугами негосударственных реестров. А еще разработан и поддержан правительством механизм ввоза трансплантата.

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В истории спасения Назарчика не обошлось без спецопераций и чуда.

"Охматдет обратился к Украинскому реестра доноров костного мозга. Тот нашел донора в Германии. Парень, который идеально подошел, сразу согласился. И самым тяжелым оказалось доставить костный мозг в Украине, ведь уже был объявлен карантин и отменено авиа и транспортное пассажирское сообщение! МЗ, МИД, Мининфраструктуры, ДФС, консульство. Это неполный перечень тех, кто присоединились! Особенно хочу поблагодарить компанию, которая согласилась перевезти драгоценные клетки. Специальный контейнер везли пилоты грузового самолета" – говорит глава Всеукраинской платформы донорства

В тот же день, под вечер, врач Александр Синица с командой сделали историческую трансплантацию, к которой готовились последние полтора года.

"Это было 1 апреля. С тех пор мы держали все в секрете, ждали, когда костный мозг заработает. И вот это наконец произошло! Назарчик чувствует себя хорошо, он набирает вес, а мама плачет, когда благодарит врачей и совершенно чужого парня, которые спас жизнь ее сыну", – подытожила Ирина Заславец.

Отметим, что на фоне общенационального карантина в Украине вдвое за неделю уменьшилось количество доноров. Из-за критического уровня запасов донорской крови хирурги переносят плановые операции, сотням людей приходится отказываться от необходимого лечения. Страдают пострадавшие в ДТП, онкобольные не могут пройти курсы терапии. "Сегодня" разбирались, как можно урегулировать ситуацию. Также мы публиковали список адресов, по которым в Киеве можно сдать кровь.

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