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В Киеве временно перекрыта улица Круглоуниверситетская

10 октября, 16:12

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Улица Круглоуниверситетская временно перекрыта для движения автотранспорта, что вызывает много вопросов у киевлян. Почему улица закрыта и что сегодня там происходит?

Круглоуниверситетская временно перекрыта в связи с работами по обновлению сетей водоснабжения и канализации, сообщают "Українські Новини". Ремонтные работы проводятся в рамках строительства элитного дома – Linden Luxury Residences на улице Лютеранской. Современные коммуникации будут подведены также для 11 жилых домов в этом районе и для гимназии № 86 "Консул". Новые сети водоснабжения позволят значительно улучшить качество подаваемой воды для местных жителей и школьников.

Замена водопроводных и канализационных сетей осуществляется в сложных условиях из-за крутого склона улицы и незначительной ширины проезжей части. Эти факторы делают невозможным реализацию работ без полного перекрытия улицы. Пресс-служба Linden Luxury Residences сообщает, что в связи с перекрытием проезжей части были разработаны схемы организации дорожного движения. Это – временная мера и уже к средине ноября улица будет полностью открыта для проезда транспорта.

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Фото: moygrad

Киевские власти позволили застройщику проводить строительные работы при условии, что он за собственные средства выполнит в этом районе замену внешних водопроводных сетей и хозяйственно-бытовой канализации, которые находятся в аварийном состоянии. После установки современных коммуникаций водопроводные и канализационные сети будут переданы в коммунальную собственность Киева.

Застройщик обязуется выполнить работы по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации в отведенный срок.

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