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В Киеве все больше больных COVID-19: в городе готовят больницы второй волны

16 августа, 09:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Коронавирус унес жизни 153 киевлян

В Киеве после очередного антирекорда по коронавирусу зафиксировали 146 новых случаев заражения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

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Таким образом, по состоянию на утро 16 августа общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в столице достигло 10 538.

По данным мэра, за прошлые сутки двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян.

"Заболели: 85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет, четыре девочки от одного до 11 лет и семь мальчиков от восьми до 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - уточнил Кличко.

Выздоровели за сутки семь пациентов, всего COVID-19 преодолели 3380 киевлян.

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Глава города подчеркнул, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, в Деснянском – 24, а в Голосеевском районе – 20.

"Отмечу, что за последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", - написал он.

Напомним, по состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировали 1637 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, летальных исходов – 24. За субботу выздоровели 392 человека. Больше всего больных обнаружили в Харьковской – 228 и в Черновицкой области – 183.

Кроме того, мы писали, что из-за плохой эпидемиологической ситуации в столице Киев попал в "желтую" зону карантина. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что изменится в столице со следующей недели.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев больницы заражение коронавирус
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