В Киеве все объекты культурного наследия проверят на пожарную безопасность

В столице на сегодняшний день 3552 объекта культурного наследия

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В столице проверят объекты культурного наследия и культовые сооружения на предмет соблюдения пожарной и техногенной безопасности. Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Всего в Киеве более 3500 объектов культурного наследия: здания и памятники, которые находятся как в коммунальной и государственной, так и в частной собственности. Все объекты коммунальной собственности, которые постоянно используются, должны быть в первую очередь обследованными. За состояние таких объектов, находящихся в частной собственности, отвечают непосредственные владельцы. Однако, главное требование для всех, согласно законодательству, – заключение охранных договоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае незаключения охранных договоров на коммунальные объекты культурного наследия Департамент культурного наследия будет накладывать штрафные санкции. При этом на мероприятия по охране и сохранению культурного наследия в течение следующих трех лет планируется потратить 247,7 миллионов грн. Наибольшая сумма планируется на реставрацию и развитие объектов культурного наследия – 74,3 млн.

На сегодня в Киеве 3552 объекта культурного наследия, из которых: национального значения – 344, местного – 1980, вновь выявленных – 1228.

Ранее сообщалось, что начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора Департамента охраны культурного наследия КГГА задержан на горячем – на получении взятки.

Также мы писали, что на щите монумента "Родина-мать" после длительного перерыва снова открыли смотровую площадку. Подняться на высоту 91 метра может не каждый. Чтобы увидеть Киев с высоты птичьего полета, надо несколько попотеть. Подняться на самую высокую точку в Украине – дело не для слабонервных. На входе – обязательный фейс-контроль. В середине монумента два лифта, которые движутся под наклоном 75 градусов. На них поднимаемся до уровня груди статуи, а дальше начинается экстрим. Ступеньки очень крутые, пробираться вверх надо по узкому рукаву, в этот момент чувствуешь себя шпионом на секретном объекте из голливудского фильма. Но оно того стоит.

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