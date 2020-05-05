В Киеве вспыхнул скандал из-за разрушения стен в историческом здании (фото, видео)

После серии конфликтов со "скворечниками" на старинных зданиях в Киеве вспыхнул новый скандал – на этот раз вокруг доходного дома на улице Тарасовской, 38. Как сообщают в социальных сетях жители дома дореволюционной постройки, собственник четырех квартир на первом этаже в ходе ремонта разрушает внешнюю несущую торцевую стену здания.

"В этом году у помещений на первом этаже нашего 4-этажного жилого дома появился новый владелец и затеял, как это обычно делается, ремонт. В процессе выяснилось, не просто ремонт, а с выбиванием в несущей глухой стене нашего старинного дома двух огромных отверстий: для отдельной входной группы и огромного окна. Без получения какого-либо разрешений на эти работы (ведь кто даст?), без единой мысли, какой это нанесет непоправимый вред дому (о совести и эстетических вкусах вообще речь не идет). Потому что "почему бы и нет, если хочется? И вот уже две недели продолжается борьба жителей нашего дома за защиту своих прав", - сообщила на своей странице жительница дома Марина Онищенко.

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Историк Национальной академии наук Украины Владимир Потульницкий, который живет в доме на Тарасовкой, 38 сообщил, что строители уже "выдолбали" два на два метра внешней несущей стены.

"На нашу просьбу показать документы, как и каким образом и кто мог дать разрешение на разработку внешней несущей стены с внутренней стороны, они отказались их показывать, очевидно, что тогда этих документов не имели. Начали уже с внешней стороны уже бить это отверстие, сделав предварительно разметку, где-то объемом метр-полтора, приблизительно", – рассказал Потульницкий.

Ранее мы писали, что надстройка в жилом доме в Киеве пугает местных жителей.

Также сообщалось, что в центре Киева могут увеличить старинный пятиэтажный дом на улице Саксаганского, 4

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