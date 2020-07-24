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В Киеве вспыхнул скандал из-за стройки на Гарматной: подробности

24 июля, 17:06

Наталья Руда Наталья Руда

Под угрозой застройки оказалась спортивная площадка с кортом

В Киеве на улице Гарматной, 26/2 возле жилых домов у ДК "Росток" начали новое строительство. Под угрозой застройки оказалась спортивная площадка с кортом, так как на ее месте может появиться новый ТРЦ с новым стадионом, который будет платным и обустроен якобы на крыше паркинга.

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Местные жители возмущены ситуацией и выходят на акции протеста. Они отмечают, что территорию у жилых домов уже начали активно расчищать, спиливать деревья и оградили все высоким забором.

Фото: Save Стадіон Росток

Фото: Save Стадіон Росток

Кроме того, на стадион уже пригнали технику.

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Подробнее о ситуации с застройкой на улице Гарматной смотрите в сюжете:

Ранее в Киеве произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.

Тем временем и в Голосеевском районе вспыхнул новый строительный скандал. Местные жители сообщали, что на придомовой территории на проспекте Лобановского, 6-г начались опасные строительные работы. Люди писали в социальных сетях, что строительная техника начала работать там ночью, что их и насторожило. Жителей возмутило то, что строить начали надстройку над гаражным боксом, причем без каких-либо разрешительных документов.

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строительство Киев гарматная

Источник: Сегодня

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