В Киеве вспыхнул скандал из-за стройки на крыше старого особняка (фото)

«Сегодня» узнали, в чем суть конфликта жильцов дома на улице Леонтовича и как его будут решать власти

Фото: М. Кунец

В центре Киева разгорелся скандал вокруг надстройки мансарды на старинном здании. "Сегодня" узнали, в чем суть конфликта и как его будут решать власти.

Война между соседями разгорелась в четырехэтажном жилом доме на улице Леонтовича, 1, напротив Владимирского собора. Его возвели в конце XIX века. Красивое здание с колоннами в стиле киевского неоренессанса имеет богатую историю. Здесь в разное время обитали выдающиеся художники — Александра Экстер и Георгий Мелихов. А теперь особняк решила надстроить хозяйка двух квартир на четвертом этаже (всего их четыре на каждом этаже).

Напомним, любые ремонтные работы владелица жилья должна была согласовать с жильцами дома и с жэком. Дом обслуживает жэк "Михайловский". По словам хозяйки двух квартир Елены Коротчук, все работы с коммунальщиками она согласовала, но соседи говорят, что разрешительных документов так и не увидели. Жильцы дома утверждают, что она еще в прошлом году предлагала всем сложиться деньгами и отремонтировать крышу, но дальше слов дело не пошло.

"Мы обсуждали все вопросы, хотели приватизировать чердак, с согласием всех жильцов, но обратной связи от соседки до сих пор нет", — сетует жительница дома Марина Кунец.

Владелица квартир считает, что конфликт надуман соседями, которые хотят получить определенные выгоды.

"Не хочу комментировать этот вопрос. Крыша дома в отвратительном состоянии, ее нужно спасать. Никакой мансарды здесь строить никто не собирается. Те, кто делает из этого скандал, хочет или выгоды, или денег", — заявила нам Елена Коротчук.

Отметим, что в доме живут далеко не бедные люди.

"Я каждый год и так делаю ремонт крыши над своей квартирой. У нас нет никакого интереса, кроме спасения дома", — подчеркнула Кунец.

Жильцы исторического здания опасаются обрушения, ведь крыша уже "подросла" на два метра, так что обычным ремонтом здесь явно не пахнет. Из-за проводимых работ соседи уже лишились доступа на чердак. А стены и потолок в парадном покрылись грибком.

В департаменте охраны культурного наследия КГГА "Сегодня" ответили, что дом на Леонтовича, 1, не является памятником архитектуры. Но строительные работы проводятся в здании, которое примыкает к дому на Богдана Хмельницкого, 27/1, а это здание имеет статус нововыявленного объекта культурного наследия. В КГГА говорят, что готовят предписание о предоставлении хозяйкой перестроенной квартиры проектной документации для изучения возможного влияния работ на состояние соседнего дома.

Отметим, это уже не первый в этом году инцидент с перестройкой крыш в старинных зданиях. В мае этого года стало известно, что мужчина захватил чердак исторического дома на улице Паньковской и начал строить там восемь квартир! Ему удалось подделать решение Голосеевской РГА, в котором он якобы получал право пользования чердаком. На имущество наложен арест, следствие продолжается. За содеянное аферисту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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