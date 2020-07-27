В Киеве вспышку коронавируса выявили еще в одном суде

После обнаружения COVID-19 вШевченковском районном суде вспышку коронавируса выявили среди работников Печерского районного суда.

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Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде. Печерский районный суд города Киева продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию", – говорится в сообщении.

В суде обратились к гражданам с просьбой не посещать судебные заседания, если слушания не предусматривают обязательного присутствия.

Ранее вспышки коронавируса обнаружили в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре, а также в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ").

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

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Новости "Сегодня" сообщали, что на 27 июля в столице зарегистрировано 7690 случаев инфицирования коронавирусом, из которых за сутки – 70 случаев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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