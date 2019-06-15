В Киеве вторая ночь подряд бьет температурный рекорд

Температура в предыдущую ночь была на 2,3 градуса ниже

Фото: Pixabay

В Киеве ночь с пятницы на субботу, 15 июня 2019 года, вновь побила температурный рекорд. Такие данные опубликовала метеорологическая станция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Температура воздуха в Киеве в ночь на субботу не опустилась ниже 22,2 градуса тепла, а это значит, что предыдущий рекорд 1924 превышен аж на 2,3 градуса. Учитывая чрезвычайно теплую ночь, существует вероятность превышения рекорда средней суточной температуры воздуха для этого дня", – говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Как прогнозирует ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр, жара сохранится до 18 июня.

Напомним, мы писали, что в Украину пришла жара до +34: как сообщает Укргидрометцентр, страну накрыл знойный фронт с юга, который и принес повышение температуры. В Киеве из-за жары даже установили специальные "водяные арки" для прохожих, распыляющие воду.

Кроме того, в связи с повышением температуры воздуха в столице ограничили движение фур. В полиции отметили, что с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00.

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