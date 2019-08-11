В Киеве выбрали самую сильную семью Украины

За титул сильнейшей семьи мужчинам пришлось таскать на себе железо

Мужчины таскают гири и перетягивают канаты, женщины и дети – участвуют в эстафетах и ​​изо всех сил болеют. В Киеве выбрали самую сильную семью Украине. Мужчинам пришлось осилить груз в сотни килограммов! А всей семье – показать силу, выносливость и командную работу.

Наибольший вес – главе семьи. За титул сильнейшей семьи – именно мужчинам приходится таскать на себе железо. Жены с детьми конечно им помогают, но больше развлекаются.

Собрать команды на соревнования было нелегко, признается "Сегодня" одни из организаторов и участников.

"Если папа был заядлый богатырь и хотел соревноваться, то с мамой были проблемы", – говорит Сергей Конюшок, президент Федерации стронгменов Украины.

В центре столицы играли мышцами самые сильные мужчины страны.

Каждая из команд выполняла четыре упражнения. Среди них – эстафета с гирей, поднятие тяжелых канистр и перетягивание саней.

Поэтому они знают не только, как удерживать большой вес, а просто вынуждены нести на себе всю семью.

Судьи – тоже крепкие орешки. Профессиональные рефери по стронгмену во главе с Василием Вирастюком.

Уже с первых этапов лидерство за командой известного украинского спортсмена Александра Лашина. Он здесь с двумя дочерьми. Хотя и признают: участвовать в соревновании не планировали и пришли сюда случайно.

"Ни обуви, ничего. Детям кроссовки заехали купили, футболки нам дали. Не готовы вообще были", – делится он.

Однако несколько сотен килограммов груза – не преграда для настоящих богатырей.

На последний этап – перетягивание канатов – Александр шел с травмированной ногой. Но это не помешало Лашиным одержать победу.

"Ну эмоции зашкаливают. Это семейные соревнования. Я как отец, как глава семейства не должен подвести свою команду. Поэтому упираюсь", – говорит он.

Участников наградили, а семье Лашиных, как победителям – вручили кубок. И удостоили титула сильнейшей семьи Украины.

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