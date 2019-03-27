В Киеве выпал снег: синоптики прогнозируют новые осадки

Мокрый снег ожидается и в ночь на четверг, но в пятницу в столице будет до +10 градусов

Фото: Е. Перепелица, Сегодня

В Киеве выпал снег: синоптики прогнозируют новые осадки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b19/71a/5c9b1971aea95.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b19/71a/5c9b1971aea95.jpg 2019-03-27T08:36:00+02:00 Другие новости Мокрый снег ожидается и в ночь на четверг, но в пятницу в столице будет до +10 градусов

В Киеве выпал мокрый снег, в среду погода в столице будет пасмурной, а в ночь на четверг, 28 марта, ожидается новая порция осадков в виде небольшого мокрого снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер в среду северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

28-29 марта в столице переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза; днем 28 марта 6-8° тепла, 29 марта около 10°.

Ранее сообщалось, что в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла.

Кратковременный дождь с градом прошел 26 марта и в Киеве.

Ранее мы писали, что в начале марта разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши.

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