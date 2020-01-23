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В Киеве выпал снег (фото)

23 января, 13:52

Осадки были непродолжительными и не во всех районах города

/ Фото: Сегодня

В Киеве после полудня в четверг, 23 января, был кратковременный снегопад. Осадки были непродолжительными и не во всех районах города, поэтому не привели к сбою работы городских систем.

Вместе с тем, жители Южной Борщаговки и правого берега успели запечатлеть снег, который этой зимой из-за аномально теплой зимы стал в столице редкостью.

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Отметим, что утром в столице наблюдался гололед, что привело к многочисленным ДТП и пробкам. При этом синоптики прогнозировали на четверг в Киеве мокрый снег и температуру воздуха до -1...+1 градуса.

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Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев снег снегопад погода в Киеве

Источник: Сегодня

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