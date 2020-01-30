В Киеве выпал снег: фото долгожданной зимы

На улицу вышла техника, а в центре наблюдались пробки

Фото: Андрей Пындык / Фото: Сегодня

В Киеве 29 января вечером выпал снег. Убирать последствия мокрого снегопада на улицы в центре города вышли небольшие тракторы. Стихия усложнила движение автомобилей на дорогах города и напомнила, что несмотря на теплую погоду, в городе все же зима.

Между тем, снег быстро растаял. Правда, синоптики обещают, что мокрый снег снова пойдет ночью 30 января и, возможно, утром. Также на дорогах столицы ожидается гололедица, утром и днем – порывы ветра 15-20 м/с.

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С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Как сообщалось, киевлян в феврале ожидают самые настоящие погодные "качели" – от температуры воздуха в -11 градусов в начале месяца до +11 градусов во второй его половине.

Напомним, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники.

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