В Киеве выпала месячная норма осадков, но ливни не прекратятся

В четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют сильные дожди в столице и Киевской области

В Киеве за три дня выпала месячная норма осадков, однако ливни, которые уже затопили столичную многоэтажку и подтопили закрытое метро, по прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие сутки не прекратятся.

"После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации "Киеавтодор" работает в усиленном режиме", - сказал в ходе брифинга в среду, 6 мая, мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что коммунальщики продолжают очищать ливневки и попросил жителей столицы не бросать на улицах мусор, так как он забивает ливнестоки.

Реклама

Вместе с тем, в Укргидрометцентре сообщили, что ночью и днем 7 мая в Киеве и Киевской области снова ожидаются ливни. Днем в четверг в столице ожидается до +11...+13 градусов, ночью будет до +4...+6 градусов. На севере области будет до +12 градусов днем, а на юге и востоке – до +15 градусов.

В тренде В Сети показали "кладбище" столичных МАФов

Напомним, ранее столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

Реклама

Кроме того, сильный ливень и град, которые обрушились на Киев 4 мая, наделали немало беды в ряде районов города. Так, "поплыли" улицы Богдановская, Олеся Гончара, Ереванская, Кудряшова, Набережно-Крещатицкая, Соломенская, Кирпы и бульвар Перова.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама