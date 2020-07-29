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В Киеве выплатят надбавки работникам лабораторий, делающих тесты на коронавирус

29 июля, 01:35

Наталья Руда Наталья Руда

Деньги предусмотрены лаборантам, биологам и биохимикам

Киевсовет на пленарном заседании 28 июля внес изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян", согласно которым коммунальные лаборатории обеспечат материалами для тестирования на COVID- 19, а их работников – муниципальными надбавками.

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Как сообщается на сайте городского совета, еще в марте депутаты обеспечили так называемые "муниципальные надбавки", которые медработники могли потерять из-за изменения условий оплаты труда с 1 апреля 2020 года. Тогда было принято решение ежемесячно выплачивать медицинским работникам деньги в виде безвозвратной денежной помощи: 4000 гривен из бюджета города насчитывали врачам, 3000 гривен – среднему медицинскому персоналу и 1000 гривен – младшему.

"В условиях действующей программы "Здоровье киевлян" город не имел возможности выплачивать такую ​​помощь немедицинским работникам, которые по условиям оплаты труда приравнены к медикам. Поэтому специалисты, работающие в лабораторном звене учреждений здравоохранения – лаборанты, биологи, биохимики – и непосредственно сталкивающиеся в том числе с COVID-19, дополнительных денег, в отличие от своих коллег, до сих пор не получали", - говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации считают, что принятое решение позволит увеличить возможности лабораторного тестирования на COVID-19 методами ПЦР и ИФА пациентов и медицинских работников.

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Не так давно в столице медики БСМП вышли на акцию протеста после снижения их зарплат примерно на 40-50%.

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Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования Украины (ФССУ) выплатит семьям умерших от COVID-19 медиков по 1,5 млн грн единовременного пособия.

Также смотрите в сюжете, в каких условиях медики лечат коронавирус в Славянске:

Як медики у Слов’янську ведуть боротьбу із COVID-19

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев тесты надбавки коронавирус

Источник: Сегодня

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