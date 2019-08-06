Еще летом 2018 года на маршрутах, курсирующих по улицам Киева, наблюдался критический дефицит кадров

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве вырос спрос на работу в общественном транспорте https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81,%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81,%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80,%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81,%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81,%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B 2019-08-06T13:16:00+03:00 Другие новости Еще летом 2018 года на маршрутах, курсирующих по улицам Киева, наблюдался критический дефицит кадров

В Киеве значительно вырос спрос на работу в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

"Интересно, что еще летом 2018 года на маршрутах, курсирующих улицами Киева, наблюдался критический дефицит кадров – 1991 открытая вакансия. Не представляю, какие мотивационные аргументы были использованы кадровиками профильного КП, но к лету 2019-го, т.е. сейчас, 1460 позиций закрыты. Официально закрыты", - написал Пабат.

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Напомним, что в Киеве простаивает более полутысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей.

Отметим, что столице не хватает уборщиков и водителей. Им готовы платить от семи до 15-ти тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили в городском центре занятости. Вакансий на эти профессии – более полутора тысяч. Работодатели также активно ищут грузчиков на 10 000 гривен. При этом средняя зарплата в столице уже достигла 16 000 гривен. Специалисты подсчитали, что меньше безработных – среди представителей рабочих профессий. Зато менеджерам и служащим, как оказалось, устроиться сложнее.

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