В Киеве вырос спрос на работу в общественном транспорте

В Киеве значительно вырос спрос на работу в муниципальных трамваях, троллейбусах и автобусах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.
"Интересно, что еще летом 2018 года на маршрутах, курсирующих улицами Киева, наблюдался критический дефицит кадров – 1991 открытая вакансия. Не представляю, какие мотивационные аргументы были использованы кадровиками профильного КП, но к лету 2019-го, т.е. сейчас, 1460 позиций закрыты. Официально закрыты", - написал Пабат.
Напомним, что в Киеве простаивает более полутысячи вакансий руководителей, госслужащих и даже законодателей.
Отметим, что столице не хватает уборщиков и водителей. Им готовы платить от семи до 15-ти тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили в городском центре занятости. Вакансий на эти профессии – более полутора тысяч. Работодатели также активно ищут грузчиков на 10 000 гривен. При этом средняя зарплата в столице уже достигла 16 000 гривен. Специалисты подсчитали, что меньше безработных – среди представителей рабочих профессий. Зато менеджерам и служащим, как оказалось, устроиться сложнее.
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