В Киеве выросли долги по зарплате: где сотрудникам не платят деньги (список)

Крупнейшие долги – на 69 предприятиях, из них большинство государственные

/ Фото: Сегодня

По состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 177,6 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 32,6 млн грн больше по сравнению с началом 2019 года, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Так, на 1 сентября долг существовал на 69 предприятиях города, из которых 39 предприятий государственного сектора и 30 негосударственного. Предприятия имеют задолженность в размере 129,1 млн грн и 48,5 млн грн соответственно.

Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК "Укроборонпром". Суммарная задолженность составляет 90,9 млн грн.

Также задолженность по выплате заработной платы имеют предприятия, которые находятся в сфере управления:

Минрегиона (11,9 млн грн),

Министерства инфраструктуры (7 млн ​​грн),

Министерства энергетики и защиты окружающей среды (5,4 млн грн),

Государственного космического агентства (5 млн грн),

Министерства развития экономики (4,4 млн грн),

Регионального отделения Фонда госимущества (1,2 млн грн).

Основной причиной наличия долга на государственных предприятиях является нехватка оборотных средств из-за отсутствия госзаказов, несвоевременные расчеты за работы, потеря рынка сбыта.

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Что касается предприятий негосударственного сектора, то среди них самым большим должником остается ОАО "Коммерческий банк "Союз", который имеет задолженность в размере 9,8 млн гривен. Кроме этого, в список крупнейших должников негосударственного сектора:

ООО "ГРУПП ДФ Интернешнл Юкрейн" – 7,4 млн грн,

ПАО "Трест "Киевгорстрой-3"- 5,3 млн грн,

ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" – 4,7 млн грн,

ООО "ФОСАГРО-Украина" – 4,2 млн грн,

ПАО "ТММ-Энергострой" – 3,6 млн грн,

ПАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"- 2,8 млн грн,

ООО "Кэррот" строительные материалы" – почти 2,5 млн грн,

ООО "УКРГАЗНИИПРОЕКТ" – 1,2 млн грн

Основной причиной задолженности на негосударственных предприятиях – это нехватка оборотных средств из-за уменьшения объема заказов, несвоевременные расчеты за работу, неэффективное управление имуществом и ликвидация учреждений финансовой сферы.

Наряду с тем, по состоянию на 1 сентября, в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Киева, и коммунальных предприятиях города.

Напомним, с начала года государственные исполнители столицы вернули долги по заработной плате для работников предприятий-должников на сумму более 30 млн гривен. Было выполнено почти 1300 исполнительных производств.

Напомним, недавно на OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, Государственная исполнительная служба продала памятник Ленину. Торги состоялись 28 августа, сообщила пресс-служба торговой площадки. Скульптура из литой бронзы весом 6 тонн была выставлена на торги за долги по зарплате.

Этот памятник Ленину демонтировали в 2014 году, а впоследствии имущество было описано Государственной исполнительной службой. Коммунальное предприятие "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета задолжало сотрудникам более 97 тысяч гривен.

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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