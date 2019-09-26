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В Киеве выросли долги по зарплате: где сотрудникам не платят деньги (список)

26 сентября, 17:54

Крупнейшие долги – на 69 предприятиях, из них большинство государственные

/ Фото: Сегодня

По состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 177,6 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 32,6 млн грн больше по сравнению с началом 2019 года, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Так, на 1 сентября долг существовал на 69 предприятиях города, из которых 39 предприятий государственного сектора и 30 негосударственного. Предприятия имеют задолженность в размере 129,1 млн грн и 48,5 млн грн соответственно.

Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК "Укроборонпром". Суммарная задолженность составляет 90,9 млн грн.

Также задолженность по выплате заработной платы имеют предприятия, которые находятся в сфере управления:

  • Минрегиона (11,9 млн грн),
  • Министерства инфраструктуры (7 млн ​​грн),
  • Министерства энергетики и защиты окружающей среды (5,4 млн грн),
  • Государственного космического агентства (5 млн грн),
  • Министерства развития экономики (4,4 млн грн),
  • Регионального отделения Фонда госимущества (1,2 млн грн).

Основной причиной наличия долга на государственных предприятиях является нехватка оборотных средств из-за отсутствия госзаказов, несвоевременные расчеты за работы, потеря рынка сбыта.

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Что касается предприятий негосударственного сектора, то среди них самым большим должником остается ОАО "Коммерческий банк "Союз", который имеет задолженность в размере 9,8 млн гривен. Кроме этого, в список крупнейших должников негосударственного сектора:

  • ООО "ГРУПП ДФ Интернешнл Юкрейн" – 7,4 млн грн,
  • ПАО "Трест "Киевгорстрой-3"- 5,3 млн грн,
  • ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" – 4,7 млн грн,
  • ООО "ФОСАГРО-Украина" – 4,2 млн грн,
  • ПАО "ТММ-Энергострой" – 3,6 млн грн,
  • ПАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"- 2,8 млн грн,
  • ООО "Кэррот" строительные материалы" – почти 2,5 млн грн,
  • ООО "УКРГАЗНИИПРОЕКТ" – 1,2 млн грн

Основной причиной задолженности на негосударственных предприятиях – это нехватка оборотных средств из-за уменьшения объема заказов, несвоевременные расчеты за работу, неэффективное управление имуществом и ликвидация учреждений финансовой сферы.

Наряду с тем, по состоянию на 1 сентября, в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Киева, и коммунальных предприятиях города.

Напомним, с начала года государственные исполнители столицы вернули долги по заработной плате для работников предприятий-должников на сумму более 30 млн гривен. Было выполнено почти 1300 исполнительных производств.

Напомним, недавно на OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, Государственная исполнительная служба продала памятник Ленину. Торги состоялись 28 августа, сообщила пресс-служба торговой площадки. Скульптура из литой бронзы весом 6 тонн была выставлена на торги за долги по зарплате.

Этот памятник Ленину демонтировали в 2014 году, а впоследствии имущество было описано Государственной исполнительной службой. Коммунальное предприятие "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета задолжало сотрудникам более 97 тысяч гривен.

Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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Киев долги зарплаты задолженность

Источник: Сегодня

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