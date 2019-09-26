В Киеве выросли долги по зарплате: где сотрудникам не платят деньги (список)

По состоянию на 1 сентября долг по выплате заработной платы в Киеве составил 177,6 млн грн, что на 8,6 млн грн больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 32,6 млн грн больше по сравнению с началом 2019 года, сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Так, на 1 сентября долг существовал на 69 предприятиях города, из которых 39 предприятий государственного сектора и 30 негосударственного. Предприятия имеют задолженность в размере 129,1 млн грн и 48,5 млн грн соответственно.
Среди государственных предприятий крупнейшими должниками остаются те, которые входят в состав ГК "Укроборонпром". Суммарная задолженность составляет 90,9 млн грн.
Также задолженность по выплате заработной платы имеют предприятия, которые находятся в сфере управления:
- Минрегиона (11,9 млн грн),
- Министерства инфраструктуры (7 млн грн),
- Министерства энергетики и защиты окружающей среды (5,4 млн грн),
- Государственного космического агентства (5 млн грн),
- Министерства развития экономики (4,4 млн грн),
- Регионального отделения Фонда госимущества (1,2 млн грн).
Основной причиной наличия долга на государственных предприятиях является нехватка оборотных средств из-за отсутствия госзаказов, несвоевременные расчеты за работы, потеря рынка сбыта.
Что касается предприятий негосударственного сектора, то среди них самым большим должником остается ОАО "Коммерческий банк "Союз", который имеет задолженность в размере 9,8 млн гривен. Кроме этого, в список крупнейших должников негосударственного сектора:
- ООО "ГРУПП ДФ Интернешнл Юкрейн" – 7,4 млн грн,
- ПАО "Трест "Киевгорстрой-3"- 5,3 млн грн,
- ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" – 4,7 млн грн,
- ООО "ФОСАГРО-Украина" – 4,2 млн грн,
- ПАО "ТММ-Энергострой" – 3,6 млн грн,
- ПАО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект"- 2,8 млн грн,
- ООО "Кэррот" строительные материалы" – почти 2,5 млн грн,
- ООО "УКРГАЗНИИПРОЕКТ" – 1,2 млн грн
Основной причиной задолженности на негосударственных предприятиях – это нехватка оборотных средств из-за уменьшения объема заказов, несвоевременные расчеты за работу, неэффективное управление имуществом и ликвидация учреждений финансовой сферы.
Наряду с тем, по состоянию на 1 сентября, в Киеве отсутствует просроченная задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях, финансируемых из бюджета Киева, и коммунальных предприятиях города.
Напомним, с начала года государственные исполнители столицы вернули долги по заработной плате для работников предприятий-должников на сумму более 30 млн гривен. Было выполнено почти 1300 исполнительных производств.
Напомним, недавно на OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где уже пустили с молотка имущество на 10 миллиардов гривен, Государственная исполнительная служба продала памятник Ленину. Торги состоялись 28 августа, сообщила пресс-служба торговой площадки. Скульптура из литой бронзы весом 6 тонн была выставлена на торги за долги по зарплате.
Этот памятник Ленину демонтировали в 2014 году, а впоследствии имущество было описано Государственной исполнительной службой. Коммунальное предприятие "Производственное жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение" Желтоводского городского совета задолжало сотрудникам более 97 тысяч гривен.
Также новости "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:
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