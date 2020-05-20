В Киеве выявили новые вспышки COVID-19 в двух общежитиях и в социальном центре

Всего за сутки в столице заразился коронавирусом 51 человек, два человека умерли

В Киеве выявили новые вспышки COVID-19. Как сообщил на брифинге 20 мая мэр столицы Виталий Кличко, случаи инфицирования коронавирусом зафиксировали в двух общежитиях и Центре социально-психологической реабилитации детей.

Так, COVID-19 выявили в общежитии на улице Серповой – инфицированы три человека, установлены семь контактных лиц, всего в здании проживают 340 человек. Также вспышка произошла в общежитии на улице Николая Бойчука, 2 (в прошлом Киквидзе). Там инфицированы и госпитализированы два человека, установлены 10 контактных лиц. Всего в общежитии живет 55 человек. Коронавирус обнаружили и в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на проспекте Маяковского. Там заразилась медсестра, установлены 38 контактных лиц из числа персонала и 62 среди детей.

Учреждения закрыты на карантин.

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Всего за минувшие сутки в столице подтвердили коронавирус еще у 51 человека, среди них 8 медиков.

Заболели COVID-19 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет, 19 мужчин от 19 до 77 лет, три девочки в возрасте 9, 12 и 16 лет и четыре мальчика в возрасте от 8 месяцев до 12 лет. В больницы госпитализированы пять человек, остальные лечатся на самоизоляции. Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Всего в столице коронавирусом заразились 2410 человек, умерли 54 человека, из которых двое – за минувшие сутки.

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Ранее вспышку коронавируса выявили в Дарницком детском доме-интернате закрытого типа.

Также напомним, что в Киевской области на 20 мая коронавирус подтвержден у 1261 человека, за сутки выявили 16 новых случаев. За время пандемии выздоровели 218 человек, умерли 29 человек. Тем временем в стране зафиксировано 19 230 случаев заболевания COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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