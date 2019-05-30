В Киеве за 10 млн долларов отреставрируют Центральный гастроном на Крещатике

На крыше здания создадут летнюю террасу с видом на Крещатик и построят подземную парковку

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Горвласти Киева одобрили проект реставрации Центрального гастронома на Крещатике, 40/1 архитектора Владимира Николаева. Согласно проекту восстановления, надстраивать историческое здание не будут, однако вместо подвала обустроят два подземных этажа: на одном будут техпомещения, на другом – паркинг.

"Реставрация будет стоить около 10 миллионов долларов", – говорят авторы проекта.

Они отмечают, что старинные кованные балконы сохранят, а разрушенные в прошлом веке витрины воссоздадут в первоначальном виде.











"Памятник, как и раньше будет выполнять торговые функции, а на крыше здания будет летняя площадка с видом на Крещатик", – рассказал "Сегодня" Николай Вихарев, один из авторов проекта.

В планах реставраторов – создание мемориальной комнаты гениального художника Михаила Врубеля, который писал свои картины в этом здании.

Отметим, что в 2009 году здание получило статус памятника архитектуры, однако с тех пор было в запустении. Оно пережило несколько пожаров, после чего дом затянули брезентом. Существовал проект реконструкции здания с надстройкой восьми этажей, но после возмущения историков и общественности от реализации этой идеи отказались.

Ранее мы сообщали, что в Киеве старинный особняк продают за 25 миллионов ради сноса.

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Напомним, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

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