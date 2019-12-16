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В Киеве за 35 миллионов гривен спасут четыре здания

16 декабря, 17:14

Александр Марущак

В КГГА отмечают, что готовы спасать от разрушения дом Игоря Сикорского и Гостиный двор

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В Киеве планируют отреставрировать в следующем году четыре дома-памятника на Подоле.

"В следующем году Киевский научно-методический центр по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий планирует начать реставрационные работы на четырех зданиях-памятниках. На реставрацию этих объектов будет направлено около 35 млн гривен", – отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Реставрация планируется на следующих объектах:

  • Дом киевского ювелира Брезгунова на Андреевском спуске, 5/31;
  • Корпус настоятеля и проскурняк Братского монастыря, ул. Сковороды, 2;
  • Жилой дом, ул. Сковороды, 9-Б;
  • Жилой дом, ул. Десятинная, 14.

В КГГА отмечают, что готовы спасать от разрушения дом Игоря Сикорского на Ярославом валу и Гостиный двор на Контрактовой площади, в том случае, если эти объекты будут переданы на баланс города.

Ранее в столице снесли уникальный памятник науки и техники начала ХХ века. Из-за строительства жилого комплекса возле станция метро "Лыбедская" застройщик уничтожил уникальное здание водонасосной станциина улице Большая Васильковская, 137, построенной еще в 1908 году.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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Киев Архитектура реставрация

Источник: Сегодня

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