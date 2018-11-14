В Киеве за два часа насыпало три сантиметра снега

Сегодня, 11:49

Сильный снегопад будет продолжаться до 15 ноября

Фото: Юрий Божко
Фото: Юрий Божко

За два часа снегопада в Киеве уже выпало почти три сантиметра снега из обещанных шести. Сильный снегопад не собирается прекращаться и сейчас.

Как отметила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко, сегодняшний снег в Киеве может перейти в ледяной дождь. Она уточнила, что ситуация на дорогах в такую погоду крайне сложная.

Кроме того, осадки в столицы продолжатся и ближайшей ночью, затихнет снегопад днем в четверг, 15 ноября.

"Будет облачно и противно: сыро, скользко, мокро, пасмурно и максимально +2 градуса тепла. Поэтому переносим собственные яркое воображение и тепло на свое ближайшее окружение. Чтобы было самым чем греться и чему радоваться", – написала Диденко.

Напомним, снегопад спровоцировал в Киеве транспортный коллапс. В городе фиксируются 9-бальные пробки. Затруднено движение транспорта на всех мостах с правого на левый берег, также заторы есть в центре и на ключевых транспортных развязках.

Кроме того, за утро было зафиксировано более 50 ДТП. Автомобили скользят на дороге, водители не соблюдают ПДД, некоторые устают стоять в пробках и выезжают на тротуары.
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