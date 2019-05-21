ФОТОФАКТ. В Киеве за несколько дней нарисовали мурал с Петлюрой

Откроют огромный рисунок 22 мая

Фото: facebook.com/OooKajlasV.

В Киеве на ул. Зои Космодемьянской, 14/18, за пять дней нарисовали портрет Симона Петлюры, украинского политдеятеля. Огромный мурал откроют завтра, 22 мая.

Рисунок площадью в 150 кв. м приурочили к его 140-му дню рождения. На рисунок художник Андрей Пальваль потратил более 370 баллончиков краски.

Ранее сообщалось, что на набережной Днепра в Киеве в районе улицы Набережно-Рыбальской появился новый мурал в виде древнего дракона, который поднялся со дна реки, чтобы сохранить ее для потомков. Рисунок создал популярный киевский художник Виталий Гидеван. Как рассказал "Сегодня" автор работы, мурал на набережной он создал, чтобы привлечь внимание жителей города к проблемам экологии.

Также мы писали, что в центре Киева в июле появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц похожих на чаек.

Тем временем, в Запорожье художник собирает деньги, чтобы разукрасить дамбу.

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