В Киеве за последние пять лет штат столичной полиции сократился вдвое

Также изменилось соотношение представительства полов

Фото: Pixabay

В Киеве за последние пять лет вдвое сократился штат столичной полиции. Об этом сообщил депутат Киевгорсовета Александр Пабат.

"Хорошие новости для феминистов. Особенно для феминистов–правонарушителей. Столичная полиция движется в направлении гендерного равенства. За последние пять лет изменилось соотношение представительства полов в личном составе управления Нацполиции в Киеве: от 20,8% леди –правоохранителей в 2014 году до 26,7% по состоянию на весну 2019 года. В целом, за пятилетку, штат столичной полиции сократился более чем в два раза с 16 604 до 7 547 сотрудников", – написал Пабат на своей странице в Facebook.

Ранее мы писали, что возле здания столичного главка Нацполиции установили первый полицейский терминал (Владимирская, 15). Это большой сенсорный экран, обрамленный в металлический корпус высотой два метра с антивандальным покрытием. При первом пользовании сразу возникают вопросы. Например, в солнечный день люди с плохим зрением вряд ли смогут разглядеть информацию на табло. Экран дает блики, и из-за этого трудно что-то разобрать.

Также мы писали, что Национальную полицию вооружили немецкими пистолет-пулеметами MP-5.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве за последние пять лет штат столичной полиции сократился вдвое". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"